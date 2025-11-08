Comasco

MOZZATE – Prosegue l’impegno del Comune per contrastare l’abbandono dei rifiuti e garantire il decoro urbano. In questi giorni sono state installate nuove telecamere di sorveglianza nei punti più critici del territorio, con l’obiettivo di individuare e sanzionare chi deposita rifiuti in modo illecito.

Questa mattina sono state inoltre elevate nuove sanzioni nei confronti di cittadini che non hanno rispettato le norme sul corretto conferimento. L’amministrazione comunale sottolinea che il rispetto dell’ambiente è un dovere condiviso, necessario per tutelare la qualità della vita e il decoro di Mozzate.

“L’obiettivo – fa sapere il Comune – è garantire rispetto per l’ambiente e per tutti i cittadini che si comportano correttamente”.

