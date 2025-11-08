Città

SARONNO – L’ufficio postale di via Manzoni 10 chiude per alcuni interventi tecnici. La sospensione del servizio è prevista da lunedì 10 novembre a giovedì 13 novembre e riguarda l’intera fascia giornaliera.

Chi ha necessità potrà effettuare le operazioni negli uffici postali della zona. La soluzione più comoda per chi resta in città è l’ufficio postale a doppio turno di via Varese 130. È aperto dal lunedì al venerdì 8,20-19,05 e il sabato 8,20-12,35. È presente anche uno sportello Atm attivo tutti i giorni h24.

In alternativa si può scegliere l’ufficio postale di Ceriano Laghetto in via Volta 22. È aperto dal lunedì al venerdì 8,20-13,35.

L’indicazione è valida per tutto il periodo di chiusura. Poste italiane invita gli utenti a scegliere la sede più adatta in base alle esigenze personali e alla fascia oraria.

