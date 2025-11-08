Città

SARONNO – Dopo il successo della prima edizione, “Saronno in Gioco” torna con una nuova edizione ancora più ampia e diffusa, pronta a trasformare la città in un grande spazio ludico e culturale dal 14 novembre. Ideata dal professor Fabrizio Reina e organizzata dalla Fondazione Daimon in collaborazione con Ludoteca Alto Milanese e Ruolatori Seriali, con il patrocinio del Comune di Saronno, la manifestazione si rivolge a famiglie, appassionati di giochi da tavolo, insegnanti, educatori e professionisti del sociale.

Il programma propone oltre sessanta tavoli di gioco, sessioni multitavolo di giochi di ruolo, tornei e incontri con esperti. Tra le novità di quest’anno, l’ampliamento degli spazi: accanto alla palestra della scuola Aldo Moro, cuore pulsante dei giochi da tavolo, si aggiungono la biblioteca comunale, dedicata ai giochi di ruolo, e l’auditorium Aldo Moro, che ospiterà le tavole rotonde sul gioco come strumento educativo e di inclusione.

L’inaugurazione, prevista per venerdì 14 novembre al Teatro Prealpi, sarà un’esperienza unica con “Il mare delle lacrime”, spettacolo di actual play live a cura della compagnia Attori di Ruolo, accompagnato dalla musica dal vivo di Carla Grimaldi e Massimo De Vita.

Ma chi sono gli organizzatori di questo grande evento? Eccoli

Fabrizio Reina – Ideatore di Saronno in Gioco

Insegnante di chimica e scienze all’Istituto tecnico grafica e comunicazione “Luigi Monti” di Saronno, Fabrizio Reina è socio fondatore della Fondazione Daimon e appassionato di giochi da tavolo, giochi di ruolo e tecnologie digitali. Ambientalista e promotore del gioco come strumento educativo e relazionale, Reina descrive il proprio impegno come un modo per “divertirsi facendo del bene”. Con “Saronno in Gioco” ha dato vita a un progetto capace di unire le sue molte anime — quella didattica, quella creativa e quella sociale — per promuovere gentilezza, curiosità e inclusione.

Fondazione Daimon – Organizzatore di Saronno in Gioco

La Fondazione Daimon è un ente formativo che affonda le proprie radici nell’Istituto tecnico “Luigi Monti” e nel Centro di formazione professionale “Padre Monti”. Nata nel 2017 dall’impegno di un gruppo di docenti, ha raccolto l’eredità educativa dell’Associazione Padre Monti, rinnovandola con un approccio innovativo e centrato sulla persona.

La Fondazione si distingue per l’attenzione alla formazione tecnica, culturale e professionale, ponendo al centro la valorizzazione dei talenti individuali e l’inclusione sociale. Promuove percorsi che coniugano tradizione educativa e innovazione, contrastano la dispersione scolastica e offrono agli studenti strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro. Con la sua attività, è diventata un punto di riferimento nel territorio saronnese per la qualità dell’offerta e la capacità di creare comunità educanti aperte, partecipative e solidali.

Tutti i dettagli e le prenotazioni sono disponibili su saronnoingioco.it, dove è pubblicato anche il programma completo di workshop e incontri.

