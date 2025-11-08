Cronaca

SARONNO – Le ha strappato la borsa con una tale violenza che è finita a terra dovendo essere soccorsa dai passanti. Amara disavventura per una saronnese che per la seconda volta in pochi mesi è stata scippata mentre camminava per le vie cittadine.

L’episodio si è verificato giovedì mattina, intorno alle 11, in via Luini. L’87enne stava procedendo sul marciapiede quando un uomo in bicicletta, con il volto nascosto da un cappellino, l’ha affiancata e in un attimo ha tirato la tracolla.

La violenza dello strappo l’ha fatta cadere a terra. La donna ha riportato contusioni ed escoriazioni alla schiena e al braccio. A prestarle aiuto sono stati i passanti e alcuni operai del cantiere vicino che l’hanno tranquillizzata e assistita.

Nella borsa c’erano pochi soldi e i documenti personali. Il malvivente è fuggito pedalando lungo la via.

Sulla vicenda stanno lavorando le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per risalire al responsabile dello scippo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09