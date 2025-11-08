Saronno, scippo “dalla bici” in via Luini: ferita la vittima 87enne. Per lei secondo scippo in pochi mesi
8 Novembre 2025
SARONNO – Le ha strappato la borsa con una tale violenza che è finita a terra dovendo essere soccorsa dai passanti. Amara disavventura per una saronnese che per la seconda volta in pochi mesi è stata scippata mentre camminava per le vie cittadine.
L’episodio si è verificato giovedì mattina, intorno alle 11, in via Luini. L’87enne stava procedendo sul marciapiede quando un uomo in bicicletta, con il volto nascosto da un cappellino, l’ha affiancata e in un attimo ha tirato la tracolla.
La violenza dello strappo l’ha fatta cadere a terra. La donna ha riportato contusioni ed escoriazioni alla schiena e al braccio. A prestarle aiuto sono stati i passanti e alcuni operai del cantiere vicino che l’hanno tranquillizzata e assistita.
Nella borsa c’erano pochi soldi e i documenti personali. Il malvivente è fuggito pedalando lungo la via.
Sulla vicenda stanno lavorando le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per risalire al responsabile dello scippo.
