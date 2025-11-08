Città

SARONNO – Sabato 8 novembre piazza Libertà si è riempita di suoni, voci e colori. Fischietti, coperchi di pentole, campanelli, mazzi di chiavi e tamburelli hanno dato vita a un concerto spontaneo e vibrante: il sit-in rumoroso organizzato dal gruppo Emergency di Saronno ha trasformato il cuore della città in un luogo di protesta pacifica e di consapevolezza collettiva.

L’iniziativa, parte di una mobilitazione nazionale contro la propaganda di guerra, è iniziata poco dopo le 15. I partecipanti si sono schierati davanti alla chiesa, componendo la scritta simbolica “Ripudia”, ripetuta più volte come invocazione di pace e libertà. Poi la piazza si è accesa di suoni: padelle, tamburi e oggetti di ogni tipo hanno scandito un ritmo deciso, mentre le bandiere della pace e della Palestina sventolavano nel cielo limpido di novembre.

L’obiettivo dell’evento era chiaro: fare rumore per conquistare spazi di pace. Tra un suono e l’altro, la piazza si è fatta luogo di riflessione. Negli interventi dei promotori è emersa la necessità di smascherare la cultura della guerra che si insinua nei discorsi politici e nei luoghi della vita quotidiana. È stato sottolineato come la pace debba tornare a essere una priorità concreta: scuole, ospedali e diritti per tutti, non armi e missili. “Non vogliamo restare a guardare – è stato ribadito – oggi siamo qui per dire che non accettiamo la logica della guerra e che vogliamo politiche di pace vera e giusta.”

Nel corso del pomeriggio, è stato dedicato un momento alla memoria del poeta e professore palestinese Refaat Alareer, ucciso a Gaza nel dicembre 2023. È stata letta la sua poesia “Se dovessi morire”, un testo che evoca con struggente dolcezza il desiderio di continuare a vivere attraverso la parola, la memoria e la speranza. L’immagine del suo aquilone bianco che vola sopra Gaza è risuonata nella piazza come un simbolo di resistenza e di amore, un filo sottile che lega il dolore alla possibilità di un futuro diverso.

Il sit-in si è concluso con un momento corale: i presenti hanno cantato insieme “Il disertore”, accompagnando le parole con il battito ritmico dei loro strumenti improvvisati. Durante la lettura di un passaggio in cui è stata pronunciata la parola “genocidio”, il rumore si è fatto ancora più intenso: un gesto collettivo per trasformare l’indignazione in suono, il silenzio in voce.

Prima di sciogliersi, gli organizzatori hanno ricordato il prossimo appuntamento: venerdì 14 novembre, giornata di sciopero nazionale che vedrà manifestazioni studentesche in tutta Italia. A Saronno, l’incontro sarà ancora una volta in Piazza Libertà alle ore 9. La mobilitazione affronterà temi legati alla Palestina, ma anche al mondo della scuola, ai trasporti e ai diritti sociali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09