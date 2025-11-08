Groane

SOLARO – Il palleggiatore solarese Gabriele Scudiero, classe 1996, è stato selezionato per rappresentare la nazionale italiana di pallavolo in occasione delle Deaflympics di Tokyo. Scudiero, attualmente militante in Serie C a Legnano, si prepara per questa importante esperienza sportiva nota come i “giochi olimpici silenziosi”.

L’Amministrazione Comunale di Solaro ha voluto esprimere il proprio riconoscimento e incoraggiamento all’atleta in vista dell’impegno internazionale. In un incontro ufficiale, la sindaca Nilde Moretti, l’assessore allo Sport Christian Caronno e la giunta hanno donato al pallavolista una pergamena di incitamento a nome della comunità solarese.

Gabriele Scudiero, da tempo appassionato della disciplina, si è avvicinato all’ambiente della nazionale negli ultimi anni. Le competizioni alle Deaflympics si distinguono per l’assenza di agevolazioni acustiche, mantenendo una natura peculiare e silenziosa.

Le Olimpiadi per atleti sordi si terranno nella capitale giapponese dal 15 al 26 novembre. L’esordio ufficiale dell’Italvolley è fissato per il 16 novembre alle 10 locali (corrispondenti alle 2 in Italia) nel match contro la squadra ospitante. La partita inaugurale sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale YouTube della manifestazione.

