Sport

GERENZANO – A soli 10 anni porta già grandi risultati nel mondo del tennis, arrivando alle competizioni provinciali e regionali: si tratta del piccolo gerenzanese Mattia Vanzulli, classe 2015, che nei giorni sabato 1 e domenica 2 novembre si è classificato secondo al Rodeo di Curno, in provincia di Bergamo.

Mattia ha iniziato a giocare a 6 anni, al tennis club di Ceriano Laghetto, dove già suo fratello Lorenzo ha trascorso molti anni. E’ stato proprio guardando Lorenzo che, in Mattia, è nata la passione. E’ stato scelto dal club per rappresentare la squadra del Varese alle competizioni provinciali, insieme a Filippo Grassi del club di Busto Arsizio; dopo gli ottimi risultati raggiunti, è stato convocato anche per i raduni regionali, svolti all’accademia Vavassori.

Negli ultimi mesi, sta ottenendo buoni risultati nelle competizioni: a giugno è salito sul secondo gradino del podio del torneo Kinder di Mantova, mentre durante l’estate ha vinto il Rodeo di Angera. Anche al rodeo di Oggiona e Albavilla ha brillato, raggiungendo in entrambe le gare le semifinale. Si è trattato, per il giovane atleta, di un periodo intenso, che ha avuto inizio dal maggio scorso. E, dopo il periodo di meritato riposo nel mese di agosto, è ora tornato in campo conquistando l’argento al rodeo di Curno e portando a casa un altro successo.

