TRADATE – Appuntamento di festa all’oratorio di Abbiate domenica 9 novembre, dove a partire dalle 15 si terrà la castagnata che viene organizzata dagli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine.

Il pomeriggio domenicale prevede momenti di preghiera ed anche di giochi oltre alla merenda in compagnia, con le castagne come protagoniste della giornata. L’iniziativa rientra nelle attività parrocchiali autunnali dedicate alle famiglie e ai più piccoli, pensate per vivere insieme un momento di condivisione e comunità.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti, e senz’altro non mancherà un folto numero di partecipanti, per una “attività di stagione” che ottiene sempre il gradimento dei piccini ma anche dei più grandi.

