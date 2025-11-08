Volley

SARONNO – Impegno esterno oggi per la Pallavolo Saronno che gioca al palasport di Garlasco alle 20.30 mentre la Ets Rossella Caronno Pertusella – è la 5′ giornata del campionato di volley maschile serie B – giocherà di domenica quando i ragazzi del presidente Ferrario affronteranno un’altra trasferta in terra piemontese. I gialloblu dovranno infatti vedersela con l’agguerrita Sant’Anna Pallavolo, in un match domenicale che si preannuncia ad alta tensione. Caronno ha ancora ampio margine di crescita ed ha l’opportunità di dimostrare di potersela giocare con tutti gli avversari. Sarà possibile seguire la diretta commentata, dalle 17.45, sul canale YouTube della Pallavolo Caronno.

Il Miretti Limbiate è di scena invece stasera in trasferta alle 21 contro l’Albisola.

In classifica dopo quattro giornate prima la Yaka Malnate con 12 punti, segue Ciriè con 11, Res Volley 10, Pallavolo Saronno e Rossella Caronno 9. Miretti in coda con 0 punti.

(foto archivio)

