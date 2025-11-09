Calcio 1′ e 2′ cat: volano Pro Juve e Cistellum; un punto per Dal Pozzo e Gerenzanese; male l’Amor Sportiva
9 Novembre 2025
SARONNO – Weekend ricchissimo di goal ed emozioni quello che si è concluso oggi 9 novembre per il calcio locale con il Cistellum che nella nona giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese disputata a Cislago mette ko l’Ardor Asd per 5-1 confermandosi il miglior attacco del girone e, soprattutto, una delle contendenti al titolo vista la distanza di un solo punto dal primo posto occupato attualmente dal San Marco, reduce oggi da una vittoria di misura con l’Angerese.
Nel girone R della seconda categoria di Legnano, invece, a conquistare tre punti importanti ci pensa la Pro Juventute di Uboldo che conferma il suo periodo di ottima forma superando anche in trasferta l’Oratorio San Francesco, vittoria fondamentale per la lotta alla salvezza. Nello stesso girone di Legnano, l’Amor Sportiva è reduce da una sconfitta in casa per 0-3 dall’Oratorio Lainate Ragazzi, invece il Dal Pozzo torna a casa con un pareggio per 2-2 con l’Union Oratori Castellanza.
A chiudere i risultati del calcio locale è, infine, la Gerenzanese che nel girone B della prima categoria, pur restando in zona play-off, fa un passo falso pareggiando 1-1 con la Pro Lissone.