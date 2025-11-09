Sport

TRIUGGIO – Cogliatese di fronte a uno scoglio apparentemente insormontabile, trasferta durissima contro la Triuggese capolista imbattuta.

Pronti via e Ferrario ruba bene palla all’ultimo difensore ma non riesce a capitalizzare la clamorosa occasione del vantaggio. Al 12’ i padroni di casa spaventano i biancoazzurri con una traversa dalla trequarti ma la palla non gonfia la rete. Risponde di nuovo uno scatenato Ferrario che con una bella bomba da fuori area prende anche lui il legno, forse complice una leggera deviazione dell’estremo difensore. Tuttavia, nonostante una buona Cogliatese, è la Triuggese a passare al 31’, in mischia su un batti e ribatti ci pensa Iacca a metterla dentro, 1-0. Al 43’ Donghi ha sul piede la chance del pari ma il tiro esce a lato.

Nella ripresa i biancoazzurri pressano bene e stanno alla grande in campo senza paura dell’avversario, cercando di fare la partita. C’è una buona occasione al 50’ per Cimnaghi e si rischia poco. Ma al 69’ su, un’uscita sbagliata dei biancoazzurri, la Triuggese dimostra perchè è in cima alla classifica e non fallisce il colpo, D’Agostino segna e raddoppia, 2-0. La Cogliatese continua a giocare con ordine e coraggio ma i padroni di casa gestiscono sino al termine portando a casa i tre punti.

Una prestazione più che sufficiente per la Cogliatese che non riesce a fermare la marcia inarrestabile della Triuggese dimostrando tuttavia di essere una squadra che, nonostante la classifica, puó tenere testa a tutti. Prossima partita in casa contro l’Aurora Desio.

Triuggese – Cogliatese: 2-0

TRIUGGESE : Valsecchi, Monguzzi, Quadrio, Nova, Novara, Iacca, D’Agostino, Barra, Corti, Nese, Ansaldi. A disposizione : Piccirillo, Coccimiglio, Polledri, Viviani, Napolitano, Galimberti, Iovane, Zambu, Pirola. All. Ruggiero

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Cuzzolin, Pastore, Belotti, Borghi, Ferrario, Banfi, Cimnaghi, Donghi. A disposizione : Borgonovo, Alberio, Cappelletti, Corona, Pascale G., Pascale K., Pivato, Quaggelle, Avella. All. Biemmi

Marcatori : 31pt Iacca, 24st D’Agostino.