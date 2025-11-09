Calcio

CASTELLANZA – Pari 2-2 oggi pomeriggio per la Frazione calcistica Dal Pozzo di scena sul campo della Union Oratori Castellanza, match combattuto a fronte del quale il molto pubblico presente (tanti tifosi del Dal Pozzo) non si è certo annoiato.

Risultati

9′ giornata, girone R: Amor sportiva-Oratorio Lainate Ragazzi, Robur Legnano-San Luigi Pogiano 2-2, Virtus Cantalupo-Mazzo 80, Osaf-Pro Juventute 2-3, Union Oratori Castellanza-Dal Pozzo 2-2, Victor Rho-Ardor Bollate 2-1, Pro Novate-Oratorio Passirana 4-1, Orpas-Legnanese 5-1.

Classifica

Orpas 22 punti, Pro Novate 20, Oratorio Lainate e Legnanese 18, Robur 17, Victor Rho 14, Ardor Bollate e Amor sportiva 12, Osaf e Dal Pozzo 11, Mazzo 80, Union Oratori Castellanza e Pro Juventute 10, Virtus Cantalupo 8, San Luigi Pogliano 4, Oratorio Passirana 2.

