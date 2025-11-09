Calcio

BOFFALORA – Un punto a testa nel confronto tra Boffalorello e Equipe Garibaldi, terminato 0-0 nella sfida valida per il campionato di Terza Categoria.

Una partita combattuta, caratterizzata da equilibrio e poche occasioni nitide da gol. Entrambe le squadre hanno mostrato attenzione in fase difensiva, ma hanno faticato a trovare spazi in attacco.

Il pareggio mantiene Boffalorello stabile in classifica, mentre l’Equipe Garibaldi porta a casa un punto prezioso in trasferta, confermando solidità e capacità di contenere le squadre avversarie.

