Calcio

SARONNO- Nell’11ª giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’FBC Saronno riesce a strappare una vittoria importante contro un ottimo Sedriano, che per lunghi tratti della partita si è imposto a livello territoriale.

Nel primo tempo, il Sedriano sfiora il vantaggio dopo 7′ con Gianelli, che incorna da pochi metri ma manca il bersaglio. Botta e risposta in questo avvio: Vassallo imbuca sul filo del fuorigioco Cocuzza, che a tu per tu con Menegon si fa ipnotizzare.

Il gol è nell’aria e a sfruttarlo sono gli amaretti di Tibaldo: sempre Cocuzza dalla sinistra trova un filtrante perfetto per Benedetti, che in scivolata porta in vantaggio i suoi.

Il raddoppio è immediato: rete splendida del Saronno con Vassallo, che dalla metà campo lancia Cocuzza; il numero 9 davanti al portiere esegue un pallonetto magistrale e firma il 2-0.

Il Sedriano non molla e al 38’ ha l’occasione per riaprire la partita dal dischetto: Alvitrez stende Mammetti in area, ma l’ex bomber del Saronno spreca tutto centrando la traversa dagli undici metri.

Nella ripresa il copione non cambia: il Sedriano fa la partita, mentre il Saronno aspetta per colpire in ripartenza. L’avvio è da incubo per gli amaretti: al 48’ Mzoughi atterra Calvio in area e per gli ospiti arriva il secondo rigore di giornata. Dagli undici metri si presenta Gianelli, ma Todesco si supera e neutralizza il penalty.

All’81’ i milanesi accorciano le distanze: cross dalla destra di Gianelli che pesca Provasio solo in area; l’incornata è perfetta e vale il 2-1. Il Sedriano spinge fino alla fine alla ricerca del pareggio, ma non sfonda e i padroni di casa portano a casa tre punti fondamentali.

In classifica, il Saronno sale a 19 punti e aggancia la terza posizione, mentre il Sedriano rimane fermo a 13 punti.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Mzoughi, Lorusso, Hasanaj (14’ st Ruschena); De Vincenzi (39’ st Favilla), Alvitrez, Cabezas; Benedetti (21’ st Moretti), Cocuzza (27’ st Serra), Vasallo. A disposizione Norrito, Lofoco, Favilla, Tibaldo T., Vaglio. All. Tibaldo F.

SEDRIANO (4-4-2): Menegon; Calvio (27’ st Calasso), Ornaghi, Tomassone, Ielmini (17’ st Doldi); Garavaglia, Provasio (42’ st Gioia), Gianelli; Menni, Celano (17’ st Inghingolo), Mammetti (1’ st Turrisi). A disposizione Lincastro, La Mattina, Bonora, Parrella. All. Imbriaco.

Arbitro: Filippi di Rossano (Sivverini di Monza e Donghi di Chiari).

Marcatori: 17’ pt Benedetti (S), 19’ pt Cocuzza (S), 36’ st Provasio (Se).

Note – Spettatori 120. Angoli 6-4. Ammoniti Calvio, Ielmini, Moretti, Alvitrez. Recupero 1-5.