Calcio

SARONNO- Al “Gianetti” il FBC Saronno torna davanti al proprio pubblico con un solo obiettivo: ripartire dopo la battuta d’arresto esterna contro il Mariano. Gli amaretti vogliono immediatamente rialzare la testa e ricominciare a macinare punti per restare agganciati al treno delle prime.

A mettere alla prova la squadra di mister Tibaldo sarà il Sedriano, formazione solida, organizzata e sempre difficile da affrontare. Gli ospiti fanno dell’intensità e della compattezza difensiva i propri punti di forza, caratteristiche che spesso costringono gli avversari a gare sporche e combattute. Non a caso gli ospiti sono la miglior difesa in campionato, insieme alla Solbiatese seconda in classifica.

Dalle 14:30 potrete seguire la diretta playbyplay del match.

