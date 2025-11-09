Calcio Eccellenza, la Sestese rallenta la Caronnese in casa
9 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Undicesima giornata del campionato di Eccellenza: sotto un sole autunnale si gioca al Comunale Caronnese-Sestese.
La cronaca – Nei primi minuti di gioco i padroni di casa presidiano la metacampo avversaria senza colpo ferire. La Sestese allenata da Fabio Rovrena approfitta solo di pochi contropiedi ben gestiti dalla retroguardia rossoblu. Al quarto d’ora, su assist di Colombo, tocca a capitan Corno aprire le danze con un tiro da fuori area che si spegne sopra la traversa. Gli uomini di Mister Ferri continuano a padroneggiare intorno all’area della Sestese, costretta al momento solo a difendere: al 19’ Tumino dalla lunga distanza tira alto senza preoccupazioni per il numero uno avversario Catanese. Al 23’ Malvestio lancia Corno al tiro dal limite ma la palla supera il legno più alto della porta ospite. Al 33’ la Caronnese perde palla e gli avversari approfittano di un contropiede che termina con Scaglione che al volo calcia alto sopra la traversa della porta di Paloschi. Al 45’ a seguito di calcio d’angolo Rosato in rovesciata calcia alto sopra la traversa.
Inizia la ripresa. Al 12’ Malvestio aggancia palla in area e calcia sopra il sette della porta avversaria. Al 21’ il neo entrato Rossi si fa subito evidenziare con un buon tiro che sfiora il secondo palo. Al 25’ Caraffa a seguito di un’azione concitata sulla tre quarti va al tiro ma Paloschi para agevolmente. Al 28’ un gran tiro rasoterra di Cannizzaro che quasi imbecca il palo chiude di fatto il match.
Caronnese-Sestese 0-0
CARONNESE: Paloschi, Vitofrancesco, Tumino, Galletti, Dilernia, Dugo, Cannizzaro, Malvestio (41′ st Bugno), Cerreto (37′ st Ghibellini), Corno (19′ st Rossi), Colombo. A disposizione: Trombetta, Vaghi, Serati, Savino, Di Quinzio, Iacovo. All. Ferri.
SESTESE: Catanese, Riceputi, Napoli (6′ st Capuano), Blandino, Rosato, Scaglione, Sansone (27′ st Modotti), Bernasconi, Samake (6′ st Merandi), Fischetti, Caraffa (46′ st Milani). A disposizione: Tamma, Bertoli, Morello, De Stradis, Dal Santo. All. Rovrena.
Arbitro: Guerra du Voghera (Navarrini di Monza e Burak Natale di Busto Arsizio).
