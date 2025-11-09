Calcio

LAZZATE – I gol di Polese e Schingo fanno volare il Mariano mentre l’Ardor Lazzate scivola all’ultimo posto della graduatoria; questo l’esito del match della domenica pomeriggio allo stadio lazzatese, dove debuttava in panchina il nuovo tecnico gialloblù, Riccardo Ghidelli, che in settimana ha sostituito Ferdinando Fedele.

Avanti i comaschi al 9′ con Polese, pari momentaneo dell’Ardor con De Angelis al 25′ della ripresa e gol dell’ex saronnese Schingo al 31′.

Ardor Lazzate-Mariano

ARDOR LAZZATE: Ferrara, Schieppati, Guanziroli, Soldi, Mira, Marioli, Lokumu, Galimberti, De Angelis, Di Giuliomaria, Rapone. A disposizione Zanforlin, Reale, Rovedatti, Vianello, Pasqual, Mazzola, Citterio, Zermo, Buzzetti. All. Ghidelli.

MARIANO: Negri, Pelucchi, Tocci, Cannataro, De Rosa, Beye, Della Torre, Marrulli, Schingo, Orellana Cruz, Polese. A disposizione Aiello, Sanzo, Miccoli, Mariani R., Mariani D., Abbiati, Pombino. All. Rione.

Arbitro: Crespi di Busto Arsizio (Calabrese di Busto Arsizio e Fittipaldi di Monza).

Risultati

11′ giornata Eccellenza: Arcellasco-Vigevano 1-1, Arconatese-Vergiatese 5-1, Caronnese-Sestese 0-0, Fbc Saronno-Sedriano 2-1, Magenta-Legnano 1-1, Solbiatese-Rhodense 2-2, Ardor Lazzate-Mariano 1-2, Besnatese-Lentatese 5-3, Altabrianza-Vis Nova Giussano 2-0.

Classifica

Arconatese 29 punti, Solbiatese 20, Fbc Saronno 19, Caronnese 18, Rhodense 17, Mariano, Vis Nova Giussano, Besnatese e Lentatese 16, Legnano 14, Sedriano 13, Sestese 12, Arcellasco, Magenta e Vigevano 10, Ardor Lazzate 8.

(foto archivio)

