Calcio Primavera 2, il Como “caronnese” espugna il campo dell’Udinese
9 Novembre 2025
CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per la formazione del Como impegnata nel campionato di Primavera 2, e che gioca le gare casalinghe a Caronno Pertusella. Lo scorso fine settimana, sabato, i lariani hanno espugnato il campo dell’Udinese, una larga vittoria esterna che riporta il buon umore dopo il passo falso del precedente weekend contro il Cittadella.
Sul campo dell’Udinese è finita 1-3, dunque netta affermazione dei lariani. E’ un risultato che consente al Como di restare in scia della capolista Cittadella, 18 punti contro 17. In graduatoria al terzo posto c’è la Virtus Entella con 15 punti.
Per il Como il prossimo appuntamento prevede un ritorno allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella ma non nel prossimo fine settimana. Il calendario infatti prevede una pausa, si torna a giocare sabato 22 novembre, con Como-Sampdoria, alle 14.30.
(foto archivio)
09110225