Calcio

CERIANO LAGHETTO- In promozione, l’Universal Solaro viene sconfitto in trasferta contro l’Accademia BMV grazie al gol di Pravettoni al 40’ del primo tempo.

In uno spettacolare match tra Accademia Inveruno e S.C. United, gli ospiti si impongono per 2-3. Nonostante la doppietta di Paoluzzi per i padroni di casa, Gebbia, Volpi e Ballabio ribaltano il risultato, regalando tre punti d’oro allo United e confermando la forza della squadra in trasferta.

Il Ceriano Laghetto cede in casa al Vighignolo per 1-2. Carraro illude i padroni di casa, ma una doppietta di Turconi consente agli ospiti di conquistare i tre punti.

Non delude l’Aurora Cantalupo, che strappa un pari per 2-2 contro il Morazzone. La squadra di casa va avanti con Zanchin, ma Gerevini firma una doppietta per l’Aurora. Nel finale Deodato sigla il gol del 2-2, mantenendo gli ospiti nella parte alta della classifica grazie a una prestazione importante.

Tra gli altri risultati della giornata, da segnalare la vittoria esterna del Vittuone sul Gallarate per 3-0, il successo del Luino sul Canegrate per 2-1, il Gavirate che supera la Castanese 2-0 e la vittoria in rimonta dell’Ispra contro il Verbano per 2-1 grazie a un autogol decisivo nel finale.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia BMV – Universal Solaro 1-0 Reti: 40′ pt Pravettoni

Accademia Inveruno – S.C. United 2-3 Reti: Paoluzzi (I), Paoluzzi (I), Gebbia (U), Volpi (U), Ballabio (U)

Canegrate – Luino 1-2 Reti: 18′ pt Preatoni (C), 13′ st Piazza (L), 46′ st Seno (L)

Ceriano Laghetto – Vighignolo 1-2 Reti: Carraro (C), Turconi (V), Turconi (V)

Gallarate – Acc. Vittuone 0-3 Reti: Villani, Gamarra, Bertoli

Gavirate – Castanese 2-0 Reti: 42′ pt Chiesa, 7′ st El Matrague

Morazzone – Aurora Cantalupo 2-2 Reti: 23′ pt Zanchin (M), 28′ pt Gerevini (A), 22′ st Gerevini (A), 35′ st Deodato (M)

Verbano – Ispra 1-2 Reti: 26′ st Rognone (I), 28′ st Rig. Marquez (V), 42′ st Autogoal (I)