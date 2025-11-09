Calcio Serie D: la Varesina non sfonda con la Casatese, ancora un pareggio per i rossoblù
9 Novembre 2025
VENEGONO SUPERIORE – Continua la serie di pareggi per la Varesina, che non va oltre lo 0-0 contro la Casatese Merate. È il sesto pari nelle ultime sette gare per la formazione di Spilli, che crea alcune occasioni ma non riesce a sbloccare il risultato. Un punto che muove poco la classifica, con i rossoblù ancora nella parte bassa del girone B di Serie D.
Nel frattempo, in vetta il Chievo mantiene il primato grazie al successo per 2-0 sul campo del Villa Valle, firmato dalla doppietta di D’Este in avvio di ripresa. A tre lunghezze inseguono la Folgore Caratese, vittoriosa 2-1 sul Breno, e il Brusaporto, che supera di misura la Virtus Ciserano Bergamo con la rete di Selvatico.
Risultato clamoroso a Sondrio: l’ultima in classifica, guidata da Marco Amelia, batte 1-0 il Milan Futuro di Oddo con un gol di Marras. Finisce 1-1 la sfida tra Oltrepò e Scanzorosciate, mentre la Leon espugna Voghera con un convincente 3-1 firmato Bonseri, Ferrè e Mascheroni.
Serie D – Girone B – Risultati e marcatori
Brusaporto–Virtus Ciseranobergamo 1-0 (15’ st Selvatico)
Castellanzese–Pavia 0-0
Folgore Caratese–Breno 2-1 (31’ pt Binous, 38’ pt Gjonaj; 35’ st Castelli)
Real Calepina–Caldiero Terme 1-1 (9’ pt Orfeini; 38’ st Cortesi)
Nuova Sondrio–Milan Futuro 1-0 (31’ pt Marras)
Oltrepò–Scanzorosciate 1-1 (1’ pt Binetti; 42’ st Hrom)
Varesina–Casatese Merate 0-0
Villa Valle–Chievo Verona 0-2 (5’ st e 10’ st D’Este)
Vogherese–Leon 1-3 (24’ pt Palma rig.; 27’ pt Bonseri, 24’ st Ferrè, 50’ st Mascheroni)
Classifica: Chievo Verona 26, Folgore Caratese 23, Brusaporto 23, Casatese Merate 18, Milan Futuro 17, Villa Valle 17, Castellanzese 16, Caldiero Terme 15, Leon 14, Breno 14, Real Calepina 13, Oltrepò 12 (-1), Virtus Ciserano Bergamo 11, Scanzorosciate 11, Vogherese 10, Varesina 9, Pavia 9, Nuova Sondrio 4.
(foto archivio)
09112025