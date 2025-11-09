ilGro

COGLIATE – A Cogliate è tutto pronto per l’apertura ufficiale della nuova palestra di via Rimembranze, in programma per domenica 16 novembre. Anche se le società sportive del territorio la utilizzano già da qualche settimana, il Comune ha deciso di celebrare l’inaugurazione con un momento pubblico di festa.

A rendere la giornata ancora più significativa sarà la presenza di Paolo Nespoli, ex astronauta italiano, invitato per il simbolico taglio del nastro. L’amministrazione comunale ha voluto organizzare un evento che non fosse solo una cerimonia formale, ma anche un’occasione per coinvolgere la cittadinanza e, in particolare, i giovani atleti che animeranno la nuova struttura.

La palestra, terminata a settembre dopo un lungo percorso di lavori, rappresenta un traguardo importante per lo sport locale. Nonostante i tempi di realizzazione siano stati prolungati, i lavori sono giunti a conclusione senza particolari intoppi.

