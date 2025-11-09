Città

SARONNO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e… un’eccellente collaborazione. Così “Il tempo di un caffè”, il format di video interviste ideato da ilSaronno, ha varcato i confini saronnesi per approdare in Maremma. Il giornale toscano Il Giunco ha infatti lanciato negli ultimi giorni la propria versione della rubrica, ispirata al progetto saronnese che negli ultimi è diventata virale in città.

Il format nacque a Saronno nel 2020, durante la campagna elettorale seguita al periodo post pandemia, quando ci si poteva incontrare solo all’aperto, al tavolino di un bar. Da quell’idea semplice ma efficace — un’intervista breve davanti a un caffè — è nata una formula che ha cambiato il modo di raccontare la politica cittadina.

Per le elezioni del 2025 il progetto è stato rinnovato con un claim diventato virale: “4 minuti, 3 domande, 2 candidati e un caffè”. Con quasi novanta interviste realizzate a candidati al consiglio comunale, Il tempo di un caffè si è confermato come uno dei momenti più seguiti e discussi della campagna elettorale saronnese.

L’idea è piaciuta anche in Toscana. Daniele Reali, editore de Il Giunco, ha deciso di creare una versione “maremmana” della rubrica, che ha debuttato proprio in questi giorni: stesso slogan, un accento più toscano e le inconfondibili mug comparse anche nelle edizioni estive e sportive del format saronnese.

“Con Daniele la collaborazione e la condivisione di idee non mancano – spiega la direttrice di ilSaronno Sara Giudici – anche perché abbiamo entrambi scelto Edinet per la parte grafica e tecnica. Siamo orgogliosi che il nostro format abbia una declinazione toscana a Grosseto e, senza svelare troppo, presto saremo noi a lasciarci ispirare da uno dei cavalli di battaglia de Il Giunco.”

