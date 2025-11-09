Città

SARONNO – Raccontare gli orrori della guerra attraverso gli occhi di un bambino: un messaggio sociale molto forte, in risposta all’espressione “Definisci bambino” pronunciata da Eyal Mizrahi, presidente dell’associazione “Amici di Israele”, e giunta alle cronache. Emanuele Cavallari, in arte Kava con la K, cantautore saronnese, risponde con la sua musica: il singolo, titolato proprio “Definisci bambino” è uscito il 17 ottobre su tutte le piattaforme di streaming.

“Di solito, quando scrivo, parlo di me. Tuttavia, nell’età adulta, i temi del sociale toccano molto la mia sensibilità: siamo costantemente bombardati da queste informazioni e non c’è più spazio per l’indifferenza. Oggi mi sento toccato da tutto e la guerra e ciò che sta capitando mi ha toccato nel vivo. Questa frase, in particolare, è stata un colpo al cuore: vorrei descrivere quello che può provare un bambino all’interno della guerra. Sarebbe facile definire un bambino, vedendo gli orrori quotidiani nella guerra. Descrizioni pura di ciò che si vede e si ascolta”, così si racconta l’artista saronnese.

Si tratta della terza canzone politicamente e socialmente impegnata: dopo “Colletti bianchi”, denuncia sociale rivolta al potere e all’ipocrisia della classe dirigente, e “Giulia (sono un bastardo)”, con cui il musicista ha trattato il tema del femminicidio attraverso la tragedia di Giulia Cecchettin, anche “Definisci bambino” si inserisce in questa nuova corrente della discografia di Kava.

Saronnese da sempre, nella città degli amaretti Emanuele Cavallari ha coltivato qui il suo amore per la musica e qui ha scritto la sua prima canzone, a 14 anni. Solo nel 2006 ha iniziato a pubblicare con il suo nome d’arte: la città che l’ha formato, anche grazie al liceo Grassi in cui ha trascorso la sua adolescenza e ha accolto l’aspetto più artistico dell’istruzione, emerge proprio nella vita che racconta.

“Con la mia musica voglio far conoscere il mio mondo, far capire cosa c’è nella mia testa – spiega l’artista – Voglio anch’io dare un contributo anche sull’aspetto del sociale: ho deciso di farlo con l’unica cosa che so fare nella vita, ossia con la musica, oltre che facendo il padre. Mi piace pensare che una persona ascolti e possa conoscere, incuriosirsi, informarsi.”

“Le mie figlie sono le prime ad ascoltare le canzoni quando sono in forma embrionale e spero di trasmettere loro la passione per l’arte, di qualunque tipo essa sia. Vorrei capissero che ci sono modi di raccontare argomenti della vita delicati in maniera differente, modi anche di farsi sentire e comunicare”, conclude.

Nel 2026 si aspetta ora il terzo album di Kava con la K, di cui questo singolo non farà parte: “Voglio che rimanga una riflessione fuori dall’album, che le persone lo ascoltino per quello che è: una riflessione sulla guerra, di cui sentiamo parlare ogni giorno”.

