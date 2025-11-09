Comasco

ROVELLO PORRO – Anche quest’anno l’associazione artistico-culturale Helianto, in collaborazione con l’associazione Per un mercoledì diverso, organizza e promuove il premio nazionale di poesia “Daniela Cairoli”, giunto alla sua ventitreesima edizione.

Il premio, patrocinato dal Comune di Rovello Porro e con il patrocinio culturale di Wikipoesia, nasce per ricordare Daniela Cairoli, poetessa rovellese prematuramente scomparsa a causa di una malattia neurodegenerativa.

La giuria è composta da Manrico Zoli e dai poeti Alfredo Panetta, Claudio Pagelli, Giovanna Sommariva e Ivan Fedeli.

Nel corso degli anni, il premio si è affermato come uno dei più significativi del panorama letterario nazionale, registrando in media circa 500 elaborati inediti provenienti da tutta Italia. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, nella sala conferenze del Centro Civico di Rovello Porro.

Chi desidera partecipare può scrivere a [email protected] oppure consultare il bando completo sul sito www.helianto.it. La scadenza per l’invio delle poesie, via e-mail o posta ordinaria, è sabato 7 febbraio.

