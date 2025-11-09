Limbiate

LIMBIATE – Prosegue il progetto per il ritorno del tram a Limbiate. Nel mese di novembre 2025 prenderanno infatti il via i lavori di demolizione della vecchia linea tramviaria lungo via Comasina (ex statale 35 dei Giovi), nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione della metrotranvia Milano–Limbiate.

Le operazioni si svolgeranno per cinque notti non consecutive, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 22–6, e comporteranno l’utilizzo di ponteggi, gru e altre attrezzature tecniche. Durante le attività potranno verificarsi disagi acustici temporanei, per i quali il Comune invita i cittadini alla collaborazione e alla comprensione.

La demolizione della vecchia linea rappresenta una fase chiave del progetto, che consentirà di avviare il ripristino del collegamento su rotaia con Milano, un’infrastruttura attesa da tempo e sostenuta con determinazione dall’amministrazione comunale.

Tra le novità per Limbiate, la nuova metrotranvia prevede due fermate aggiuntive: una in viale dei Mille all’intersezione con viale Lombardia e una in via Monte Bianco, in corrispondenza di piazza Tobagi. Il tracciato sarà interamente in sede propria, con tratti disposti sia al centro che a lato strada, per garantire un servizio più regolare, sicuro e fluido.

07112025