Lura, un fiume che unisce: con Riverlhab nasce un laboratorio transfrontaliero
9 Novembre 2025
SARONNO – È online il sito web del progetto Riverlhab iniziativa Interreg Italia-Svizzera che coinvolge il Parco del Lura, Ersaf – Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, la Repubblica e Cantone Ticino e la Supsi – scuola universitaria professionale della Svizzera italiana in un programma congiunto di rinaturalizzazione e gestione ecosistemica del torrente Lura, lungo il tratto transfrontaliero tra Italia e Svizzera.
