SARONNO – È online il sito web del progetto Riverlhab iniziativa Interreg Italia-Svizzera che coinvolge il Parco del Lura, Ersaf – Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, la Repubblica e Cantone Ticino e la Supsi – scuola universitaria professionale della Svizzera italiana in un programma congiunto di rinaturalizzazione e gestione ecosistemica del torrente Lura, lungo il tratto transfrontaliero tra Italia e Svizzera.

L’occasione è il 25° anniversario della “convenzione europea del paesaggio”, sottoscritta a Firenze, a palazzo Vecchio, il 20 ottobre 2000: un’occasione per riflettere sull’importanza della tutela, della valorizzazione e della gestione condivisa del paesaggio. Il progetto Riverlhab si articola in diverse azioni con interventi di rinaturalizzazione del corso d’acqua, formazione rivolta ad amministratori e tecnici, coinvolgimento della cittadinanza attraverso attività di monitoraggio ambientale e naturalistico. Queste azioni si traducono in opere lungo il torrente, eventi e iniziative rivolte alla comunità locale. Sul sito web saranno progressivamente resi disponibili i materiali informativi e i risultati del progetto.

Stefano Benzoni, presidente del consorzio parco del Lura, dichiara: “Il progetto Riverlhab condivide lo spirito della giornata dedicata alla Convenzione europea del paesaggio: un’occasione di riflessione pubblica e di diffusione dei valori connessi alle buone pratiche di tutela e valorizzazione del territorio. Si tratta di un progetto che prevede interventi concreti a favore della Valle del torrente Lura, promuovendo la collaborazione tra enti.”

Riverlhab – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali on Vimeo Per approfondire, è disponibile il video di presentazione realizzato da Marco Tessaro,

La convenzione europea del paesaggio definisce il paesaggio come parte essenziale del patrimonio culturale, ambientale, sociale e storico europeo, riconoscendone il valore per la qualità della vita delle popolazioni. Essa ne sottolinea la natura antropica, ovvero il ruolo fondamentale dell’azione umana nella sua evoluzione e nella percezione estetica del territorio. La convenzione promuove la salvaguardia di tutti i paesaggi, senza distinzione tra quelli di particolare pregio e quelli della vita quotidiana o degradati, riconoscendone il valore intrinseco e la necessità di una gestione attenta e condivisa.

