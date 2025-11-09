Altre news

SARONNO – Domenica 9 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con il passaggio di qualche nube sparsa al mattino ma senza rischio di pioggia. Il clima si manterrà asciutto e gradevole per tutta la giornata.

Le temperature oscilleranno tra i 5°C nelle ore più fredde e i 13°C nel corso del pomeriggio. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordest al mattino, poi in rotazione da Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia il rafforzamento dell’alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Sulle basse pianure occidentali e sulle aree pedemontane, come Saronno, si prevedono cieli poco nuvolosi con nubi di passaggio solo nelle prime ore della giornata. Nubi sparse e schiarite interesseranno anche le pianure orientali e le zone prealpine, con tendenza a cieli più aperti in serata. Le aree montane godranno invece di cieli sereni o con lievi velature.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

