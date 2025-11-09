Calcio

SARONNO – Intensa domenica di calcio sui campi locali, inizio partite alle 14.30.

Undicesima giornata in serie D, la Varesina riceve allo stadio di Venegono Superiore la Casatese Merate, arbitro Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria (assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Domenico Moschella di Reggio Calabria).

In Eccellenza, 11’ giornata, Ardor Lazzate-Mariano con arbitro Alessandro Crespi di Busto Arsizio (Dante Calabrese di Busto Arsizio e Domenico Fittipaldi di Monza) alle 15; Caronnese-Sestese con arbitro Alberto Guerra di Voghera (Vittorio Navarrini di Monza e Francesco Nurak Natale di Busto Arsizio) e Fbc Saronno-Sedriano con arbitro Vito Filippi di Rossano (Vincenzo Sivverini di Monza e Matteo Donghi di Chiari).

In Promozione, 9’ giornata, Accademia Bmv-Universal Solaro con arbitro Francesco Cinelli di Milano (Alessandro Bloise di Milano e Riccardo Giroli di Pavia), Accademia Inveruno-Sc United con arbitro Gabriele Casciello di Milano (Saverio Lavenuta di Varese e Stefano Picone di Abbiategrasso), Ceriano Laghetto-Vighignolo con arbitro Vittorio La Fauci di Lecco (Stefano Campanile di Milano e Davide Bellet di Milano), Morazzone-Aurora con arbitro Manuel Bici di Gallarate (Francesco Maggio di Monza e Riccardo Yun Morandi di Busto Arsizio). Nel girone B Colicoderviese-Rovellasca 1910 con arbitro Simone Cimino di Monza (Eleonora Cappello di Lecco e Islimane Ouhda di Sondrio).

In Prima categoria, 9’ giornata, girone A Faloppiese Ronago-Tradate Abbiate con arbitro Alessandro Merga di Sondrio, nel girone B Pro Lissone-Gerenzanese con arbitro Niccolò Barbabei di Cinisello Balsamo.

In Seconda categoria nel girone R Amor sportiva-Oratorio Lainate con arbitro Robert Avalos di Legnano, Osaf-Pro Juventute con arbitro Lorenzo Plumari di Busto Arsizio, Union Castellanza-Dal Pozzo con arbitro Edoardo Annoni di Legnano. Nel girone S Cgds Misinto-Cassina Nuova con arbitro Giorgio Valtorta di Seregno e Triuggese-Cogliatese con arbitro Claudio Migliozzi di Seregno.

In Terza categoria Boffalorello-Equipe Garibaldi con arbitro Mattia Rignanese di Legnano e Mascagni-Airoldi Origgio con arbitro Daniel Di Vrusa di Saronno.

(foto Sc United)

