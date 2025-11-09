Parco Pineta, ad ogni animale la sua casa: laboratori per bambini e famiglie
9 Novembre 2025
TRADATE – Con l’arrivo di San Martino, il centro didattico scientifico – EcoPlanetario chiude la stagione autunnale degli eventi in grande stile con un appuntamento diventato ormai una tradizione: La locanda degli animali. Domenica 9 novembre, vi aspettiamo per un pomeriggio all’aria aperta dedicato a famiglie, bambini e amanti della natura, con laboratori creativi, attività scientifiche, giochi all’aperto, viaggi nello spazio e… una golosa merenda con salamella!
Attività della giornata:
- Costruiamo una mangiatoia: i visitatori più piccoli costruiranno, “guidati” dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), cassette nido da collocare vicino alle proprie case. E’ richiesto un contributo per il materiale.
- Costruiamo un bug hotel: anche gli insetti, indispensabili per il nostro ecosistema hanno bisogno di rifugi da usare tutto l’anno. Assembliamo e decoriamo dei piccoli bughotel da appendere in giardino.
- Bug Hotel riciclati: in alternativa ai bug hotel di legno, perché non riusare quei materiali dannosi per l’ambiente come le bottiglie di plastica e fare dei rifugi per insetti? Agli insetti, in fondo, interessa trovare un rifugio.
- Laboratorio di disegno: cosa è la scienza? Cosa è uno scienziato? Raccontacelo in maniera artistica in questo laboratorio di disegno. L’attività si svolge all’interno di un programma di dottorato dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Merenda speciale con la salamella: punto ristoro a cura di Aido.
Altre attività:
- Viaggio in Ecoplanetario (attività a pagamento): “Esploriamo il Sistema Solare”
- Sentiero natura (percorribile con visita guidata gratuita o in autonomia)
- “Le prove dell’esploratore”, affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni).
Prenotazione al link. Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera. In caso di maltempo intenso, l’evento sarà riprogrammato.