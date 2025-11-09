Politica

SARONNO – “A pochi mesi dalle Olimpiadi è drammatico assistere a scene come quelle di ieri: collegamenti ferroviari verso Malpensa bloccati per un guasto alla linea, bus sostitutivi a gocce e centinaia di turisti, ma anche lavoratori, lasciati a terra. Parliamo dell’aeroporto della Lombardia e di Milano, eppure siamo di fronte a un servizio tutt’altro che affidabile”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Pietro Bussolati e Samuele Astuti, commentando i disagi registrati oggi sul collegamento ferroviario con l’aeroporto di Malpensa.

“Il problema – spiegano Bussolati e Astuti – deriva da una linea di proprietà di Fnm. Noi vogliamo portare l’alta velocità fino a Malpensa, ma la realtà di oggi è fatta di treni fermi, ritardi e passeggeri lasciati senza alternative”. “È inaccettabile – concludono i consiglieri dem – che, a pochi mesi dal momento in cui Milano e la Lombardia dovrebbero mostrarsi al mondo come esempi di efficienza, ci si trovi invece di fronte all’ennesimo disservizio che penalizza cittadini, lavoratori e turisti. La destra in Regione è immobile e non sta lavorando adeguatamente per supportare Milano e i suoi cittadini”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09