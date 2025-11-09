Primo piano

SARONNO – Un peluche di Spiderman finito in cima a un albero nel giardino della scuola Pizzigoni e un ragazzo che si arrampica per riportarlo a terra. È l’episodio che una mamma ha raccontato ieri nel gruppo social “Sei di Saronno se”, chiedendo aiuto alla comunità per riuscire a ritrovare il giovane che ha compiuto quel gesto spontaneo di gentilezza.

La scena, avvenuta l’altro giorno alla Pizzigoni, ha riguardato il figlio della donna: il suo peluche era rimasto incastrato su un ramo piuttosto alto. A quanto riportato, un ragazzo presente si sarebbe offerto di recuperarlo arrampicandosi sull’albero e riuscendo a riportarlo al bambino. Per la mamma quel gesto è stato così significativo da volerlo trasformare in un ringraziamento pubblico.

La donna ha scelto di scrivere online, condividendo la richiesta nel gruppo e sperando che qualcuno potesse aiutarla a risalire al “piccolo eroe” del cortile della scuola.

Di seguito il testo integrale del messaggio postato:

“Ciao! Sto cercando il ragazzo che ieri è coraggiosamente salito su un albero per recuperare un peluche (spiderman) incastrato su un ramo abbastanza alto, dentro la scuola Pizzigoni. Volevo ringraziarti ancora di cuore e mandarti un pensierino da parte di mio figlio perché ieri sei stato il suo eroe! Se sei nel gruppo, palesati 🤗”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09