Politica

SARONNO – Sabato mattina in piazza Libertà è stato allestito il gazebo di Fratelli d’Italia dedicato ai risultati raggiunti dal governo guidato da Giorgia Meloni nei suoi primi tre anni. Militanti e simpatizzanti hanno raccontato i punti che ritengono più significativi, aprendo un dialogo diretto con chi si è fermato per chiedere informazioni.

L’iniziativa ha coinvolto anche i rappresentanti saronnesi del partito. La consigliera comunale Marina Ceriani e il capogruppo Gianpietro Guaglianone hanno scelto di essere presenti per confrontarsi con i saronnesi. Con loro anche membri delle commissioni consiliari, che si sono messi a disposizione dei cittadini per approfondire tematiche amministrative e nazionali.

L’obiettivo, spiegano dal partito, era quello di rendere più chiari i bilanci di questo triennio di governo. Un’occasione per accompagnare numeri, provvedimenti e scelte con un dialogo diretto, convinti che la politica, nella sua dimensione locale, abbia bisogno di ascolto e presenza nei luoghi più frequentati della città.

