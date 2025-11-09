Città

SARONNO – Un fine settimana per giocare, imparare e incontrarsi. Torna “Saronno in Gioco”, la manifestazione che trasforma la città in un grande spazio ludico diffuso, tra tavoli da gioco, tornei, incontri e spettacoli. L’evento, ideato dal professor Fabrizio Reina e organizzato dalla Fondazione Daimon con Ludoteca Alto Milanese e Ruolatori Seriali, con il patrocinio del Comune di Saronno, si svolgerà dal 14 al 17 novembre e coinvolgerà più sedi cittadine.

«Saronno in Gioco è un progetto che unisce le persone e valorizza il gioco come strumento educativo e sociale», commenta l’assessora Lucy Sasso. La sindaca Ilaria Pagani aggiunge: «È un’iniziativa che rappresenta la nostra comunità: viva, curiosa e capace di mettersi in gioco insieme».

Le location dell’edizione 2025

L’edizione di quest’anno raddoppia gli spazi e porta il gioco in più luoghi della città:

Palestra Aldo Moro : area principale per giochi da tavolo, tornei e scacchi, con punto ristoro e prestito giochi.

Biblioteca comunale di Saronno : dedicata ai giochi di ruolo, con la Sala Legnanino per la multitavolo di Dungeons & Dragons, e la corte animata da rievocatori storici.

Auditorium Aldo Moro : sede di tavole rotonde su educazione e formazione.

Spazio espositivo Art Cafè: punto di incontro per workshop e laboratori.

I giochi e le attività

Oltre sessanta tavoli da gioco saranno a disposizione del pubblico, con il supporto di esperti delle associazioni ludiche locali. In programma sessioni multitavolo e one shot di giochi di ruolo, tornei di Fantozzi Batti Lei, Unmatched e Middle-earth SBG, e lezioni di scacchi con ScacchiSaronno.

Non mancheranno lo spazio “Gioca con l’autore”, la maratona notturna di gioco di ruolo, i giochi ambientali di Legambiente Saronno e le rievocazioni medievali dell’“Ordine della Fenice Bianca” e della “Compagnia della Fenice Viscontea”.

Incontri e workshop

Tavole rotonde e workshop offriranno momenti di confronto tra educatori, psicologi e appassionati per approfondire il ruolo del gioco nella crescita personale e nella vita di comunità.

Come si inizia

Il primo appuntamento sarà giovedì 14 novembre al Teatro Prealpi con “Il mare delle lacrime”, spettacolo di actual play live di Daggerheart della compagnia Attori di Ruolo, accompagnata da Carla Grimaldi al violino e Massimo De Vita al pianoforte. (Ingresso a pagamento, biglietti su www.cinemasaronno.it).

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione è gratuita, ma per alcune sessioni è richiesta la prenotazione. Tutti i dettagli e il programma completo su www.saronnoingioco.it.

