SARONNO – Ultima settimana, fino a sabato 15 novembre, sono riaperte le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola destinati alle famiglie delle scuole primarie e dell’infanzia dei tre istituti comprensivi cittadini. Il Comune precisa che questa finestra è riservata esclusivamente a nuove attivazioni e non riguarda le famiglie che già utilizzano i servizi, che non devono presentare alcuna domanda di rinnovo.

Gli orari restano quelli già in vigore dall’inizio dell’anno scolastico. Il pre scuola è disponibile dalle 7.30 fino all’avvio delle lezioni. Il post scuola invece prevede tre possibilità di uscita: dalla fine delle lezioni fino a 16:45 con uscita libera, poi 17:15–17:25 e infine 17:45–18.

La nuova apertura delle iscrizioni è stata decisa per dare risposta alle richieste arrivate nelle ultime settimane da parte di genitori che non avevano aderito alla prima finestra, ma che ora cercano una soluzione quotidiana per conciliare entrata e uscita dei figli con gli orari lavorativi.

Per tutti i dettagli, il Comune invita a consultare il sito istituzionale dove sono pubblicate le modalità di richiesta e la modulistica aggiornata, ricordando che l’attivazione resta subordinata alla disponibilità dei posti.

