Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino del gruppo Forza Italia di Solaro circa l’esposizione del tricolore dal municipio.

Ogni anno, il 4 novembre, l’Italia celebra la Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate, un momento di memoria e rispetto per chi ha servito e difeso la nostra Patria. A Solaro, come da tradizione, l’Amministrazione comunale di sinistra ha invitato la cittadinanza a esporre il tricolore, simbolo dell’unità e dell’identità nazionale. Peccato, però, che proprio chi lancia l’appello non dia il buon esempio.

Davanti al Municipio, nessuna bandiera, nessun drappo, neppure un semplice gagliardetto tricolore appeso alla cancellata del Comune. Una scena desolante e, francamente, imbarazzante. E’ l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento che ormai conosciamo bene: predicare bene e razzolare male.

Si Riempiono la bocca di parole come “memoria”, “unità”, “valori Repubblicani”, ma alla prova dei fatti manca persino un gesto simbolico come esporre la bandiera. Una mancanza di rispetto non solo verso le Forze Armate, ma verso tutti i cittadini che, con semplicità e dignità, ogni anno appendono il tricolore alle proprie finestre. Un Comune che dimentica anche ciò che rappresenta: il rispetto per la nostra storia e per chi ha sacrificato la vita per essa.

