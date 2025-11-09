iltra2

TRADATE – Profonda commozione tra i fedeli della parrocchia di Santo Stefano dopo l’annuncio che le Madri Canossiane lasceranno la città a dicembre. La notizia, resa nota durante la messa di domenica e riportata in un volantino distribuito ai partecipanti, segna la fine di una presenza secolare nel Castello Melzi, punto di riferimento religioso e culturale per Tradate.

«Con grande dispiacere – ha scritto il prevosto, monsignor Fabio Turba – vi confermo quanto comunicato dal consiglio dell’istituto canossiano. È un’altra straordinaria pagina di storia che si chiude proprio nell’anno in cui si celebrano i 200 anni di Barbara Melzi». Le quattro religiose ancora residenti nella struttura raggiungeranno a inizio dicembre le altre sedi della Congregazione delle Figlie della Carità.

La partenza delle Madri ha suscitato sorpresa e rammarico in città. Il clero e le associazioni locali stanno già preparando un momento di saluto ufficiale per ringraziarle del loro contributo silenzioso ma fondamentale alla vita della comunità.

Resta da definire il futuro del complesso di via Melzi, tra i tre castelli storici del territorio, che la Congregazione valuterà nei prossimi mesi. Dopo la partenza delle religiose, sarà sospesa anche la messa quotidiana nella loro chiesa.

(foto archivio)

08112025