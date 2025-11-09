Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il debutto della nuova tournée di Alfa al Forum di Assago ha avuto un tocco caronnese. L’Academy Parade Band ha infatti calcato il palco del “Unipol Forum” mercoledì 29 ottobre, accompagnando il cantautore in due brani. Una ribalta che ha trasformato un desiderio coltivato per mesi in un’occasione concreta.

La partecipazione è avvenuta nel corso dell’apertura del tour. Il gruppo ha suonato “A me mi piace” e “You make me so happy”, entrando nella scaletta ufficiale eseguita dal vivo davanti al pubblico riunito per la prima serata milanese. Tutto è iniziato nel corso dell’estate con una video appello sui social.

Nel backstage e nel parterre non sono mancati i più giovani della band. I minori non hanno potuto salire sul palco, ma hanno avuto un ruolo chiave nella scelta dell’Academy. Hanno sostenuto la candidatura con entusiasmo, dialogando con Alfa e poi seguendo il concerto dal parterre.

La serata ha avuto anche un valore organizzativo importante. Nel ringraziamento finale sono stati citati i musicisti presenti sul palco, gli associati, le famiglie dei componenti, don Daniele e la Pro Loco di Caronno Pertusella, che hanno collaborato per rendere possibile il progetto.

Chiudono la Academy Parade Band: “La nostra visibilità è stata grande, il nostro entusiasmo contagioso e sempre più forte. Siamo un grande gruppo, forse più di questo: siamo una famiglia”.

