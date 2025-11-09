iltra2

VEDANO OLONA – È già sold out la serata teatrale in programma domenica 9 novembre alle 20.30 nella splendida cornice di Villa Aliverti a Vedano Olona. In scena la celebre commedia in tre atti di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, portata sul palco dalla compagnia amatoriale “Attori in Soffitta” con la regia di Pasquale Bevilacqua.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Vedano Olona, sarà una delle serate più attese della stagione culturale locale: i posti disponibili sono infatti già esauriti, segno del grande interesse del pubblico per uno dei capolavori del teatro italiano.

Il cast, composto da attori e attrici del gruppo “Attori in soffitta”, porterà sul palco l’intensa storia di Filumena, ex prostituta che lotta per dare un nome e un futuro ai propri figli, in una vicenda intrisa di amore, orgoglio e riscatto.

Durante la serata sarà anche possibile visitare una mostra dedicata alla commedia, appositamente allestita per l’occasione, che offrirà ai partecipanti un approfondimento sul contesto storico e culturale dell’opera di De Filippo.

L’ingresso è gratuito, ma i posti – come già annunciato – sono limitati ed è consigliata la prenotazione attraverso il sito evento.attoriinsoffitta.it.

Un appuntamento che conferma il valore della cultura teatrale a Vedano Olona e l’impegno della compagnia “Attori in Soffitta” nel mantenere viva la grande tradizione del teatro italiano.

