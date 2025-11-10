iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio di festa e allegria ha animato il Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, dove bambini e famiglie hanno partecipato numerosi all’evento di Halloween organizzato dal Comune. Il bilancio dlel’evento è molto positivo.

Tra giochi creativi, attività per i più piccoli e uno spettacolo di magia che ha incantato grandi e piccini, la giornata si è trasformata in un momento di condivisione e divertimento per tutta la comunità. Non è mancato il tradizionale concorso della zucca di Halloween, mentre una gustosa merenda ha concluso in dolcezza il pomeriggio. L’Amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento sentito alle associazioni, ai volontari e al gruppo CastellEventi per la preziosa collaborazione che ha garantito la perfetta riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’attività “Dolcetto o scherzetto?”, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più vivace: Caffè Lucioni Carluccio, Moijto, Cartoleria Arcobaleno di Parole, Giove’s, Farmacia Assisi e Parrucchiere Paolo.

Una giornata di festa riuscita e partecipata, che ha confermato ancora una volta il Castello di Monteruzzo come cuore delle iniziative dedicate alle famiglie. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno.

