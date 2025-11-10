Gerenzano, venditori porta a porta: “Stavolta non sono truffatori”
10 Novembre 2025
GERENZANO – In un periodo in cui si moltiplicano i tentativi di truffa porta a porta, il Comune di Gerenzano ha diffuso una nota per rassicurare i cittadini sulla presenza, in questi mesi, di venditori regolarmente autorizzati.
Sino al 10 gennaio 2026, infatti, saranno attivi sul territorio comunale alcuni agenti commerciali della società A.S. Medical Srl, incaricati di promuovere prodotti sanitari. Il Comune precisa che si tratta di personale autorizzato dalle autorità competenti e riconoscibile grazie a un tesserino identificativo.
L’amministrazione invita comunque i cittadini a prestare la consueta attenzione e, in caso di dubbi, a contattare la polizia locale di Gerenzano ai numeri 02 96399128 o 347 3615414, oppure via mail all’indirizzo [email protected].
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.
10112025