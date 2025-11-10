Città

SARONNO – Domenica 9 novembre le notizie più lette hanno raccontato storie di coraggio e partecipazione, tra l’appello di una mamma per trovare un giovane che ha recuperato il gioco di un bimbo, la presenza di Fratelli d’Italia in centro con i rappresentanti locali e l’orgoglio per la banda di Caronno che ha calcato il palco con Alfa. Spazio anche alla cultura e all’ambiente, con eventi alla scoperta della storia cittadina e un nuovo progetto europeo dedicato al fiume Lura.

Ha colpito e commosso l’appello social di una mamma, che cerca il ragazzo intervenuto nel cortile della scuola Pizzigoni per il gioco di Spiderman rimasto impigliato.

Fratelli d’Italia ha organizzato un gazebo in piazza a Saronno con i consiglieri Ceriani e Guaglianone per tracciare un bilancio dei tre anni di governo Meloni, con attenzione ai temi locali e nazionali.

Grande emozione per l’Academy Parade Band di Caronno che ha avuto l’opportunità di esibirsi al Forum di Assago insieme al cantante Alfa, coronando il sogno di suonare davanti a migliaia di persone.

Storia e cultura protagoniste con l’iniziativa della Società Storica Saronnese: una mostra, un incontro e una camminata alla scoperta di palazzo Visconti, tra racconti e testimonianze del passato.

Nasce “RiverLhab”, un laboratorio transfrontaliero promosso anche dal Parco Lura per valorizzare il fiume come elemento di unione e sviluppo tra territori italiani e svizzeri.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09