Comasco

LOMAZZO – Disagi questa sera per i pendolari della linea ferroviaria Saronno-Como. Il Comune di Lomazzo ha comunicato attorno alle 20.30 la sospensione della circolazione dei treni a causa di un guasto alle barriere del passaggio a livello situato in corrispondenza della stazione ferroviaria cittadina.

La linea Trenord Como Nord – Milano Cadorna è rimasta temporaneamente bloccata per consentire gli interventi tecnici di ripristino e la messa in sicurezza dell’area. Non sono stati segnalati incidenti o feriti, ma la circolazione ha subito forti rallentamenti con ritardi e cancellazioni.

Il servizio è ripreso solo dopo la conclusione delle verifiche da parte dei tecnici ferroviari.

(foto archivio)

10112025