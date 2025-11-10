Altre news

SARONNO – Lunedì 10 novembre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature si mantengono su valori miti per il periodo: la massima toccherà i 14°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 6°C. Il vento sarà debole per tutta la giornata: in mattinata soffierà da nord-nordovest, mentre nel pomeriggio ruoterà da sudovest. Nessuna allerta meteo attiva sulla zona.

Il tempo stabile è favorito da un campo di alta pressione che interessa la Lombardia, garantendo condizioni soleggiate su tutto il territorio regionale. Le temperature si mantengono leggermente sopra la media stagionale, con valori piacevoli soprattutto nelle ore centrali del giorno.

In Lombardia, secondo le previsioni di 3B meteo, lo scenario è simile a quello di Saronno: cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le aree, dalle pianure alle Alpi. I venti sono generalmente deboli e variabili, mentre non sono previste precipitazioni significative nemmeno nelle zone montane.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

