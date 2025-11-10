Eventi

SARONNO – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Avis comunale Saronno apre ufficialmente le iscrizioni alla 24esima edizione della mostra-concorso presepi, uno degli appuntamenti più sentiti e amati dalla comunità saronnese.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Saronno, è diventata nel tempo una tradizione che unisce spirito artistico, fede e solidarietà, nel segno dei valori che da sempre animano l’associazione dei donatori di sangue.

Le iscrizioni sono libere e gratuite e resteranno aperte fino al 14 dicembre. Possono partecipare tutti: famiglie, singoli cittadini, gruppi parrocchiali, scuole e associazioni. Nessun limite di età o di esperienza: l’unico requisito richiesto è la voglia di condividere la propria interpretazione del presepe, simbolo universale di pace e rinascita.

Per iscriversi o ricevere il bando di partecipazione, è possibile rivolgersi alla segreteria Avis in via Marconi 5, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e la domenica dalle 11 alle 12. Informazioni e contatti: tel. 02 9621071, e-mail [email protected], sito web www.avissaronno.it.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09