Cronaca

SARONNO – Due fori e una fitta ragnatela di crepe sul vetro della biglietteria. Così si presentava il terzo sportello della stazione centrale di piazza Cadorna domenica 9 novembre. Il danno è stato notato dalle prime persone arrivate in stazione nella mattina.

Secondo una prima ricostruzione, a provocare la rottura del vetro sarebbe stato un gruppo di ragazzini. Gli episodi si sarebbero verificati nella notte tra sabato e domenica. Il vetro protettivo ha comunque retto agli urti ma adesso risulta compromesso e dovrà essere sostituito nel corso delle prossime ore.

Personale Ferrovienord e Trenord ha segnalato quanto accaduto alle forze dell’ordine. Le indagini sono già state avviate e partiranno dalle immagini della videosorveglianza interna ed esterna dello scalo ferroviario.

Se gli autori del blitz verranno identificati, che si tratti davvero della bravata di alcuni ragazzi o di ladri che tentavano un furto, potranno essere chiamati a rifondere i danni.

(foto archivio)

