Cronaca

SARONNO – Era sdraiato a terra senza sensi. Respirava faticosamente e aveva diverse contusioni ed escoriazioni. L’hanno trovato così alcuni passanti prima di mezzanotte. Hanno pensato che fosse vittima di una aggressione e hanno dato l’allarme. Il personale della Croce azzurra arrivato sul posto ha però chiarito l’accaduto coi carabinieri.

Secondo quanto emerso nella notte tra sabato e domenica, poco prima di mezzanotte, in piazza Cadorna, l’uomo non era stato picchiato ma era caduto rovinosamente al suolo a causa dell’abuso di alcol. Una dinamica diversa da quella ipotizzata dai primi testimoni che, vedendolo incosciente, temevano un pestaggio.

Sul posto si sono diretti i mezzi di soccorso inviati da Areu a partire da un’ambulanza della Croce azzurra. I soccorritori hanno verificato lo stato della vittima, un uomo in stato di ebbrezza, e hanno iniziato le prime cure sul posto. Le contusioni e le escoriazioni non sono state ritenute gravi.

La compagnia di Saronno dei carabinieri ha raggiunto l’area per ricostruire quanto accaduto. La segnalazione iniziale parlava di una potenziale aggressione, ma i rilievi e le testimonianze raccolte hanno permesso di confermare che non c’era stato nessun diverbio. Il malore era legato unicamente alla caduta e ad un eccesso di alcol.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo per ulteriori cure e accertamenti.

