SARONNO – Un pomeriggio per parlare di sicurezza, parcheggi e trasporti. Sabato 15 novembre dalle 14,30 alle 18,30 in corso Italia 31 Italia Viva Saronno allestisce un gazebo di tesseramento aperto a tutti. L’obiettivo è incontrare i saronnesi e confrontarsi sui temi più sentiti.

Nel corso del pomeriggio si discuterà di sicurezza in città e del ruolo del Controllo del Vicinato, che secondo il gruppo può diventare uno strumento più radicato e attivo sul territorio. Italia Viva porta anche proposte e riflessioni sulle criticità quotidiane: dalla gestione dei parcheggi, con l’analisi delle situazioni più problematiche, alla valorizzazione del parco del Seminario per farlo diventare uno spazio vivo, vissuto e funzionale.

Altro nodo sul tavolo sarà quello dei trasporti pubblici, con un’attenzione particolare al tema dell’accessibilità e alle tariffe degli abbonamenti per studenti e anziani.

“Italia Viva Saronno – spiegano dal gruppo – vuole ascoltare i cittadini e costruire con loro proposte per una città più vivibile, moderna e attenta ai bisogni di tutti. Vi aspettiamo sabato pomeriggio per conoscerci e confrontarci su idee e progetti per Saronno”

Chi vuole contribuire alle attività del gruppo o partecipare alle riunioni può scrivere su Whatsapp al 328 226 5137.

