SARONNO – Dopo il successo della prima edizione, “Saronno in Gioco” torna dal 14 al 17 novembre con un programma ancora più ampio, diffuso e coinvolgente. Ideata dal professor Fabrizio Reina e organizzata dalla Fondazione Daimon in collaborazione con Ludoteca Alto Milanese e Ruolatori Seriali, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Saronno e si rivolge a famiglie, appassionati di giochi da tavolo, insegnanti, educatori, professionisti del sociale e curiosi che desiderano scoprire il potere educativo e relazionale del gioco.

L’apertura è in programma giovedì 14 novembre al Teatro Prealpi con “Il mare delle lacrime”, una sessione di actual play live di Daggerheart interpretata dalla compagnia Attori di Ruolo e accompagnata dalla musica dal vivo di Carla Grimaldi e Massimo De Vita. Un’esperienza immersiva, tra teatro e improvvisazione, che darà ufficialmente il via ai quattro giorni della manifestazione.

Quest’anno l’evento raddoppia gli spazi e coinvolge diversi luoghi della città. La palestra Aldo Moro sarà il cuore pulsante dell’area giochi da tavolo, con tornei, scacchi, area ristoro e prestito giochi. La biblioteca comunale ospiterà invece i giochi di ruolo, con la suggestiva Sala “Legnanino” dedicata alla grande multitavolo di Dungeons & Dragons, e accoglierà le rievocazioni medievali dell’“Ordine della Fenice Bianca” e della “Compagnia della Fenice Viscontea”. L’auditorium Aldo Moro diventerà il punto di incontro per le tavole rotonde su gioco, educazione e formazione, mentre lo spazio Art Cafè sarà dedicato ai workshop.

Il programma propone oltre sessanta tavoli da gioco, una maratona notturna di gioco di ruolo e lo spazio “Gioca con l’autore”, dove sarà possibile incontrare autori e scoprire nuovi prototipi. “Saronno in Gioco è una grande occasione di socialità e partecipazione – commenta l’assessora Lucy Sasso – che dimostra come la città possa crescere anche giocando insieme, generazione dopo generazione.”

Durante la manifestazione si terranno anche diversi momenti di confronto e formazione. Le tavole rotonde affronteranno temi legati al valore del gioco in vari contesti: “Il gioco: dalla cura al prendersi cura”, “Il gioco in azienda: come e perché usarlo”, “Il gioco da tavolo a scuola”, “Le professioni del gioco” e “La promozione della cultura del gioco”. I workshop offriranno occasioni pratiche per sperimentare e imparare, tra cui “Facciamo un GDR da zero”, “Dal tavolo alla classe”, “Ludotecnica inclusiva”, “Si vis pacem, para pacem”, “QUIXLIHT – Prova cosa vuol dire essere un DSA”, “The Play Effect”, “Didattica con i giochi” e “Genio incompreso o genio incomprensibile?”.

Tra i relatori spiccano figure di rilievo come Luca Raina, Matteo Boca, Luca Borsa e Spartaco Albertarelli, insieme a Oscar Suriano, Matteo Sassi, Roberto Marinelli e Matilde Conti, che porteranno esperienze e riflessioni sul gioco come strumento educativo, creativo e professionale.

La partecipazione è gratuita, ma per alcune attività è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito saronnoingioco.it.

