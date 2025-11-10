Eventi

SARONNO – Martedì 11 novembre, alle 21, l’auditorium Aldo Moro (viale Santuario, 13) ospiterà terrà l’incontro pubblico dal titolo “L’economia del genocidio – Cosa ci aspetta nella vita quotidiana dopo l’assedio di Gaza, oltre alla prosecuzione della pulizia etnica e della colonizzazione della Palestina?”.

L’evento, promosso da Attac Italia, vedrà come ospite Duccio Facchini, direttore del mensile di informazione indipendente Altreconomia e organizzatore della recente conferenza stampa in Parlamento di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori Palestinesi occupati. Durante la serata, Facchini proporrà una riflessione sul legame tra conflitti armati, interessi economici e politiche internazionali, ponendo l’accento su come le dinamiche di guerra e occupazione influenzino anche la vita quotidiana in Europa.

L’incontro intende offrire strumenti di analisi critica per comprendere le responsabilità politiche, finanziarie e industriali che alimentano le crisi globali e la violenza nei territori palestinesi. L’ingresso è libero.

