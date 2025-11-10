Città

SARONNO – Un ringraziamento un po’ insolito ma molto sentito è arrivato nelle ultime ore sul gruppo sei di Saronno se per il personale della piattaforma ecologica di via Milano. Spesso è capitato che gli utenti della discarica comunale si lamentassero degli intrusi che frugavano nei bauli delle auto. Invece nelle ultime ore è arrivato un ringraziamento e persino da chi è “esperto del settore”.

Il post è comparso nella mattinata. L’autrice ha spiegato che sta liberando un appartamento e che si è trovata a conferire diversi oggetti pesanti. Gli operatori della piattaforma ecologica non si sono limitati alle indicazioni burocratiche, ma l’hanno aiutata materialmente a scaricare i materiali rendendo più rapida la fase di conferimento. Il fatto ha colpito proprio perché la donna ha precisato di lavorare anche lei in un’isola ecologica in un’altra regione e che in quel contesto non è affatto scontato ricevere una mano concreta.

Ecco il testo integrale del ringraziamento pubblicato nel gruppo:

” Buongiorno.Vorrei ringraziare pubblicamente gli operatori dell’isola ecologica che questa settimana, dovendo io liberare l’appartamento, mi hanno dato un grande aiuto a scaricare gli oggetti più pesanti. Io lavoro all’isola ecologica di una città laziale e vi posso assicurare che moltissimi dei miei colleghi non si prestano a dare una mano!

Grazie di vero cuore e……tenetemi un posto x la spazzatrice”.

